Медведям на вокзале в Улан-Удэ сделали маникюр

Теперь косолапые встречают всех приезжающих в Бурятию «при параде»
На железнодорожном вокзале в Улан-Удэ запечатлели обновлённую композицию в виде трёх медведей – мамы-медведицы и двух её детишек. Очевидцы заметили, что их полностью покрасили, не забыв и про когти на лапках. Фото с бурыми хищниками разместили в популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».
- Даже маникюр сделали. Теперь при параде встречают гостей и жителей столицы, – отметил автор в комментарии к снимку.
До этого фото с мишками публиковали в «Анониме 03» в марте 2020-го. В сообществе тогда написали, что композиция вернулась на перрон первого пути. Она уже давно стала своеобразным символом улан-удэнского вокзала
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