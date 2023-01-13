В Чите состоятся межрегиональные соревнования по дзюдо

Турнир будет посвящён памяти заслуженного тренера России



Межрегиональные соревнования по дзюдо среди юношей до 18 лет памяти заслуженного тренера России Аркадия Дерябина пройдут в Чите с 26 по 29 января.



- Больше 40 лет Аркадий Дерябин отдал спорту. Именно под его руководством развивалась школа олимпийского резерва №1 в Чите. В память о заслуженном тренере России пройдут соревнования среди дзюдоистов. Примут участие спортсмены до 18 лет в весовых категориях от 46 до свыше 90 килограммов, - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин.



Местом проведения станет спортивный комплекс «Мегаполис Спорт». Торжественное открытие состоится 28 января в 10:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Возрастное ограничение 6+



Справка



Аркадий Александрович Дерябин родился в 1957 году в городе Чите. В 12 лет начал заниматься борьбой самбо в ДСО «Динамо». В 1978 году окончил Краснодарский государственный институт физической культуры, приступил к трудовой деятельности в должности тренера-преподавателя по борьбе самбо в Читинском областном совете «Динамо». С 1981 по 1989 годы работал в спортивном комбинате ДСО «Труд» в должности тренера-преподавателя отделения дзюдо.



С 1990 по 1998 год работал старшим тренером-преподавателем отделения дзюдо в областном спортивном клубе ВДФСО профсоюзов. С 1998 по 2002 год А.А. Дерябин возглавлял СДЮСШОР по стрельбе из лука с отделениями дзюдо, самбо и тяжёлой атлетики. В 2002 году назначен, директором ГУДО СДЮШОР, а с 2003 по 2014 год – работал директором ГУДОД СДЮСШОР Забайкальского края.



За время работы был удостоен многих наград. В 1996 году награждён знаком отличника физической культуры и спорта, в 2001 ему присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Читинской области». В 2001 году также награждён знаком законодательного собрания Забайкальского края «За вклад в развитие спорта в Забайкальском крае», в 2005 году -присвоено звание «Заслуженный тренер России». В 2013 году награждён медалью имени Петра Лесгафта за большой личный вклад в развитие спортивной науки и образования. В 2021 году Аркадий Александрович Дерябин ушёл из жизни.

