Водителей Улан-Удэ ждёт массовая проверка ГИБДД

Будут выставлены дополнительные экипажи



Сегодня, 25 ноября, в вечернее время в Улан-Удэ пройдёт профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей. На магистральных улицах будут выставлены дополнительные экипажи ОСБ ДПС ГИБДД.



В выходные дни отработка будет проводиться в районах республики.



Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжёлыми последствиями, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

