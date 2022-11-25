Будут выставлены дополнительные экипажи
Сегодня, 25 ноября, в вечернее время в Улан-Удэ пройдёт профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей. На магистральных улицах будут выставлены дополнительные экипажи ОСБ ДПС ГИБДД.
В выходные дни отработка будет проводиться в районах республики.
Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжёлыми последствиями, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водителей Улан-Удэ ждёт массовая проверка ГИБДД
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