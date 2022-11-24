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В домах райцентра Бурятии обновляют систему электроснабжения

В домах райцентра Бурятии обновляют систему электроснабжения
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Работы ведутся в 16 многоквартирных домах

В этом году в посёлке городского типа Таксимо Муйского района Бурятии обновят систему электроснабжения в 16 домах. Предельная стоимость работ составляет 8,5 млн руб. В пяти домах работы по капитальному ремонту уже завершены, там установлены новые этажные щиты и автоматические выключатели, заменены вводно-распределительные устройства, установлены энергосберегающие светильники с датчиками движения. Ещё в 11 домах работы находятся в стадии производства.

В домах 5,6,7,9 и 10 по улице Латвийской проведены работы по ремонту систем электроснабжения: заменены проводка и электрооборудование, обеспечено освещение входов в подъезды, установлены энергосберегающие светильники с датчиками движения. Ещё в 11 многоквартирных домах строительно-монтажные работы продолжатся. Так, в одном из домов по улице Советской, 7 произвели освещение подвала и устройство заземления.

- Все магистральные проводы в советское время монтировались из алюминия. После капитального ремонта вся алюминиевая общедомовая кабельная продукция заменена на медную. У медной проводки более высокие гибкость, качество и надёжность, что увеличивает срок службы. Это существенно влияет на безопасность проживания граждан, - подчеркнули в фонде капитального ремонта.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, в 2022 году в Бурятии капитальный ремонт завершён в 450 многоквартирных домах, где было выполнено 722 вида работ на сумму более 890 млн руб.
Бурятия Муйский район Таксимо электроснабжение капитальный ремонт многоквартирные дома

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