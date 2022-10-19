Представителей туризма Бурятии признали одними из лучших в России

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Общество,  Фото:личные страницы
Ростуризм подвёл итоги самого масштабного отраслевого конкурса профессионального мастерства

17 октября в московском выставочном центре «Крокус- ЭКСПО» прошла церемония награждения всероссийского конкурса профессионального мастерства работников индустрии гостеприимства «Лучший по профессии».

Вторые места в профессиональных состязаниях заняли представительницы Бурятии. Это владелица Центра медитации и релаксации «Поющие чаши» Ксения Асташова и гид-экскурсовод Елена Мясникова. Серебряные награды им вручила глава Ростуризма Зарина Догузова.

- Мне кажется, сегодня это столько раз говорила со сцены, но я просто повторю. Ребят, без вас развитие индустрии невозможно. Без вас – профессионалов, людей с горящими глазами, с горящими сердцами, влюблённых в свою профессию. Вы все такие, я видела кипучую энергию вашу. Спасибо вам огромное, - поблагодарила Зарина Догузова.

Также бронзовая награда досталась Юлии Прокопьевой, горничной гостиничного комплекса «Бурятия».

- Я благодарна судьям, которые дали нам столь высокую оценку за то, что почувствовали восстановительную энергию нашей республики. Ну, а это всё вдохновляет и ведёт к новым свершениям, - сказала со сцены Ксения Асташова.

- Из всех важных событий последних двух недель, вчера случилось самое долгожданное, - написала на своей странице в соцсети Елена Мясникова.

Отметим, в жюри конкурса в номинации «Гостиничный бизнес» работала федеральный эксперт из Бурятии Рада Жалсараева, член координационного совета по туризма при республиканском минтуризма.

Всего в этом году было восемь номинаций конкурса: «Лучший работник службы приёма и размещения», «Лучший сотрудник службы эксплуатации номерного фонда», «Лучший гид (экскурсовод)», «Лучший менеджер по туризму (сотрудник туроператора или турагентства)», «Лучший менеджер по детскому и юношескому туризму (сотрудник туроператора или турагентства реализующий услуги по детскому и юношескому туризму), «Лучший сотрудник ресторанной службы гостиницы», «Лучший сотрудник сервиса питания», «Лучший сотрудник wellness сервисов».

Победители в номинациях получат 150 тысяч рублей за первое место, 125 тысяч рублей за второе место, 100 тысяч рублей за третье место.
туризм конкурс Ростуризм

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