Представителей туризма Бурятии признали одними из лучших в России

Общество, Фото: личные страницы

Ростуризм подвёл итоги самого масштабного отраслевого конкурса профессионального мастерства



17 октября в московском выставочном центре «Крокус- ЭКСПО» прошла церемония награждения всероссийского конкурса профессионального мастерства работников индустрии гостеприимства «Лучший по профессии».



Вторые места в профессиональных состязаниях заняли представительницы Бурятии. Это владелица Центра медитации и релаксации «Поющие чаши» Ксения Асташова и гид-экскурсовод Елена Мясникова. Серебряные награды им вручила глава Ростуризма Зарина Догузова.



- Мне кажется, сегодня это столько раз говорила со сцены, но я просто повторю. Ребят, без вас развитие индустрии невозможно. Без вас – профессионалов, людей с горящими глазами, с горящими сердцами, влюблённых в свою профессию. Вы все такие, я видела кипучую энергию вашу. Спасибо вам огромное, - поблагодарила Зарина Догузова.



Также бронзовая награда досталась Юлии Прокопьевой, горничной гостиничного комплекса «Бурятия».



- Я благодарна судьям, которые дали нам столь высокую оценку за то, что почувствовали восстановительную энергию нашей республики. Ну, а это всё вдохновляет и ведёт к новым свершениям, - сказала со сцены Ксения Асташова.



- Из всех важных событий последних двух недель, вчера случилось самое долгожданное, - написала на своей странице в соцсети Елена Мясникова.



Отметим, в жюри конкурса в номинации «Гостиничный бизнес» работала федеральный эксперт из Бурятии Рада Жалсараева, член координационного совета по туризма при республиканском минтуризма.



Всего в этом году было восемь номинаций конкурса: «Лучший работник службы приёма и размещения», «Лучший сотрудник службы эксплуатации номерного фонда», «Лучший гид (экскурсовод)», «Лучший менеджер по туризму (сотрудник туроператора или турагентства)», «Лучший менеджер по детскому и юношескому туризму (сотрудник туроператора или турагентства реализующий услуги по детскому и юношескому туризму), «Лучший сотрудник ресторанной службы гостиницы», «Лучший сотрудник сервиса питания», «Лучший сотрудник wellness сервисов».



Победители в номинациях получат 150 тысяч рублей за первое место, 125 тысяч рублей за второе место, 100 тысяч рублей за третье место.

