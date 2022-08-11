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Жителям Бурятии дали советы, как хранить мяту

Жителям Бурятии дали советы, как хранить мяту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас сезон заготовки этого растения

Управление Роспотребнадзора по Бурятии дало рекомендации по выбору мяты. Мята очень полезна, в ней содержатся витамины А, C, D, В1, В2, В5, В6, В9, РР. Минералы: железо, калий, кальций, магний, марганец, медь, натрий, цинк, фосфор. Кислоты: валериановая, линолевая, меллисиновая, олеаноловая, уксусная, урсоловая.

Мята особенно ценится за содержание эфирного масла (2,5-4,5%), которое состоит из ментола и его эфиров. Листья содержат всего 0,5% ментола, а стебель растения – 40%. Калорийность мяты — 50-70 ккал на 100 граммов.

Мята обладает болеутоляющим и мочегонным свойствами, улучшает пищеварение, замедляет сердцебиение, расслабляет нервную систему, помогает уснуть, освежает полость рта.

Традиционно в домашнем хозяйстве мяту используют для заваривания чая, добавляют в салаты, супы, напитки. Для домашних заготовок летний период считается оптимальным временем сбора мяты. Сушить мяту надо в тёмном, сухом, хорошо проветриваемом помещении; хорошо зарекомендовала себя и замороженная мята – она сохраняет все потребительские свойства и витамины.

Замораживать мяту можно как отдельными порциями, необходимыми для разового заваривания чая, так и в виде кубиков мелко нарезанных листьев со льдом. Их можно будет добавлять в любые напитки, супы, тесто.

В свежем виде мята хранится около семи дней в холодильнике, во влажной ткани или специальном вентилируемом контейнере с водой. Кроме того, можно поставить мяту в ёмкость с водой, в ведро или вазу. Это позволит сохранить её на длительный срок, а также растение наполнит дом великолепным ароматом свежести и лета. Воду, в которой стоит мята, необходимо менять ежедневно.

Иногда на листьях мяты можно увидеть тёмные пятна. Это может быть следствием как недостатка света или другими нарушениями условий хранения, так и грибковыми, вирусными и бактериальными поражениями растений. Наиболее часто встречается бактериальный ожог (бактериоз) – заболевание, развитию которого способствуют высокие температуры и повышенная влажность.

Поражённые растения не рекомендуется употреблять в пищу.

растения Роспотребнадзор

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