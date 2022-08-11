Жителям Бурятии дали советы, как хранить мяту

Сейчас сезон заготовки этого растения
Управление Роспотребнадзора по Бурятии дало рекомендации по выбору мяты. Мята очень полезна, в ней содержатся витамины А, C, D, В1, В2, В5, В6, В9, РР. Минералы: железо, калий, кальций, магний, марганец, медь, натрий, цинк, фосфор. Кислоты: валериановая, линолевая, меллисиновая, олеаноловая, уксусная, урсоловая.
Мята особенно ценится за содержание эфирного масла (2,5-4,5%), которое состоит из ментола и его эфиров. Листья содержат всего 0,5% ментола, а стебель растения – 40%. Калорийность мяты — 50-70 ккал на 100 граммов.
Мята обладает болеутоляющим и мочегонным свойствами, улучшает пищеварение, замедляет сердцебиение, расслабляет нервную систему, помогает уснуть, освежает полость рта.
Традиционно в домашнем хозяйстве мяту используют для заваривания чая, добавляют в салаты, супы, напитки. Для домашних заготовок летний период считается оптимальным временем сбора мяты. Сушить мяту надо в тёмном, сухом, хорошо проветриваемом помещении; хорошо зарекомендовала себя и замороженная мята – она сохраняет все потребительские свойства и витамины.
Замораживать мяту можно как отдельными порциями, необходимыми для разового заваривания чая, так и в виде кубиков мелко нарезанных листьев со льдом. Их можно будет добавлять в любые напитки, супы, тесто.
В свежем виде мята хранится около семи дней в холодильнике, во влажной ткани или специальном вентилируемом контейнере с водой. Кроме того, можно поставить мяту в ёмкость с водой, в ведро или вазу. Это позволит сохранить её на длительный срок, а также растение наполнит дом великолепным ароматом свежести и лета. Воду, в которой стоит мята, необходимо менять ежедневно.
Иногда на листьях мяты можно увидеть тёмные пятна. Это может быть следствием как недостатка света или другими нарушениями условий хранения, так и грибковыми, вирусными и бактериальными поражениями растений. Наиболее часто встречается бактериальный ожог (бактериоз) – заболевание, развитию которого способствуют высокие температуры и повышенная влажность.
Поражённые растения не рекомендуется употреблять в пищу.
Жителям Бурятии дали советы, как хранить мяту
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сейчас сезон заготовки этого растения
Российско-монгольское учение завершилось парадом военнослужащих
На площади Советов проходит республиканский фестиваль ТОСов
Женщина нарочно не платила деньги на содержание детей
На посадочный материал не было документов
Число заражённых продолжает расти
«Самое место», - негодуют горожане
Должник не захотел терять свою Toyota Succeed
«Это задачи, которые мы будем исполнять», - отметил глава республики по решениям форума
Не исключено, что именно природная очистка серебром делает улан-удэнскую воду такой приятной на вкус
В деле разбиралась прокуратура
В республике воздух прогреется до +27 градусов
Вход на концерт свободный
Мероприятие объединит учёных, художников, музееведов, историков, потомков декабристов и туристов
Праздник проведут в Железнодорожном районе