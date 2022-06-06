Тува примет первый в России фестиваль шаманизма

Общество, Фото: «Управление Верховного Шамана» Тувы

В рамках мероприятия пройдёт ежегодный съезд шаманов России



В Туве проведут первый в России фестиваль шаманизма «Дунгур». Мероприятие даст возможность гостям и участникам познакомиться поближе с республикой, где шаманизм является неотъемлемой частью национальной культуры. Фестиваль будет проходить с 20 по 22 июня в 45 км от города Кызыл, на территории этнокультурного комплекса «Алдын-Булак» и соберёт шаманов из разных уголков России.



По информации агентства по делам национальностей Тувы, в течение трёх дней гости смогут ознакомиться с культурой, национальной кухней, традиционными ремёслами, бытом жителей Тувы, познакомиться с шаманами, принять участие в их ритуальных камланиях и песнопениях. Также в мероприятии примут участие представители коренных малочисленных народов, проживающих на территории республики, которые продемонстрируют особенности своего быта и культуры.



Мероприятие может также представлять интерес для исследователей, занимающихся изучением религий.



Организаторы планируют проводить фестиваль ежегодно, что позволит ему стать одним из ярких моментов событийного туризма и увеличит поток туристов в регион.



- Более подробную информацию о предстоящем фестивале можно узнать в агентстве по делам национальностей Республики Тыва, а также в группе мероприятия в «ВКонтакте», - сообщает официальный портал Республики Тыва.



Возрастное ограничение 18+

