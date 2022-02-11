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В Бурятию поступила новая пожарная автоцистерна

В Бурятию поступила новая пожарная автоцистерна
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Новая автоцистерна вмещает в себя больше воды

В Селенгинский район Бурятии для борьбы с лесными пожарами поступила новая автоцистерна. Лесники будут использовать её для доставки лесопожарных групп и оборудования к месту тушения пожаров, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

- Новая автоцистерна, по сравнению со старой, вмещает в себя больше воды – 1,6 кубометра. Этого хватит, чтобы наполнить 80 ранцевых лесных огнетушителей и не дать огню распространиться на большую площадь. Кроме этого, у новой автоцистерны семь мест, а не пять, как было на старых, а потому мы сможем взять на пожар больше людей для оперативной ликвидации возгорания, – рассказал водитель Селенгинского лесхоза Алексей Плюснин.

В этом году по Бурятии планируется закупить в общей сложности 25 единиц лесопожарной техники. На эти цели из федерального бюджета выделено 96 миллионов рублей.

лесные пожары

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