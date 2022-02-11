Врач рассказал, как остановить выпадение волос из-за коронавируса

Проблему многие замечают через пару месяцев после болезни



У немалого количества пациентов, перенесших коронавирус, наблюдается выпадение волос и ухудшение состояния кожи. Это можно откорректировать аутоплазменной терапией, рассказал РИА Новости дерматолог израильской клиники Алексей Семочкин.



- Как правило жалобы на выпадение волос и ухудшение состояния кожи возникают спустя два-три месяца после перенесённого заболевания. Практика показала, что наилучшим методом восстановления состояния кожи и прекращения выпадения волос, с моей точки зрения является терапия аутоплазмой, т.е. собственной плазмой крови пациента, - отметил врач-дерматолог.



По его словам, клетки-тромбоциты являются источником возвращения кожи и волос в здоровое состояние. Тромбоциты содержат в себе биологически активные вещества - факторы роста, которые оказывают мощное терапевтическое, восстанавливающее воздействие на окружающие ткани в месте введения.



