Проблему многие замечают через пару месяцев после болезни
У немалого количества пациентов, перенесших коронавирус, наблюдается выпадение волос и ухудшение состояния кожи. Это можно откорректировать аутоплазменной терапией, рассказал РИА Новости дерматолог израильской клиники Алексей Семочкин.
- Как правило жалобы на выпадение волос и ухудшение состояния кожи возникают спустя два-три месяца после перенесённого заболевания. Практика показала, что наилучшим методом восстановления состояния кожи и прекращения выпадения волос, с моей точки зрения является терапия аутоплазмой, т.е. собственной плазмой крови пациента, - отметил врач-дерматолог.
По его словам, клетки-тромбоциты являются источником возвращения кожи и волос в здоровое состояние. Тромбоциты содержат в себе биологически активные вещества - факторы роста, которые оказывают мощное терапевтическое, восстанавливающее воздействие на окружающие ткани в месте введения.
Врач рассказал, как остановить выпадение волос из-за коронавируса
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