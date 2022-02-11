 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 февраля

10 февраля

Популярное

Байкал включили в топ-10 самых красивых мест для отдыха с детьми летом

Байкал включили в топ-10 самых красивых мест для отдыха с детьми летом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Рейтинг возглавил Крым

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где можно красиво отдохнуть летом с детьми в России не хуже, чем за границей.

59% туристов считают курорты Крыма самыми лучшими для отдыха с детьми летом. Главные детские курорты — Евпатория и Феодосия. Сервис и инфраструктура здесь, конечно, не такие, как на европейских курортах, это как «два разных мира», отмечают российские путешественники. Если нужен отличный сервис и бюджет на отдых не ограничен, то туристы рекомендуют выбрать Ялту и Сочи.

За курорты Краснодарского края проголосовало 25% россиян. «Бронзу» в опросе самых красивых мест для отдыха с детьми получило озеро Байкал, набравшее 4% голосов.

Десять самых красивых направлений для отдыха с детьми в России летом:

1. Крым, 58.7 %
2. Краснодарский край, 24.64 %
3. Озеро Байкал, 3.62 %
4. Калининградская область, 2.9 %
5. Озеро Селигер, 2.9 %
6. Карелия, 2.17 %
7. Озеро Банное (Яктыку́ль) в Башкирии, 1.45 %
8. Алтайский край, 1.45 %
9. Курорты Кавказских Минеральных Вод, 1.45 %
10. Ленинградская область, 0.72 %


Байкал туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Подмосковья нашла потерянную сестру в Бурятии после разлуки
Жительница Подмосковья нашла потерянную сестру в Бурятии после разлуки
Общество, 11.02.2022
Связь сёстры потеряли, когда разошлись их родители 
За день в трёх микрорайонах Улан-Удэ поймали 19 собак
За день в трёх микрорайонах Улан-Удэ поймали 19 собак
Общество, 11.02.2022
Специалисты обошли 234 домовладения
В Улан-Удэ появится мини-футбольное поле в Солдатском
В Улан-Удэ появится мини-футбольное поле в Солдатском
Общество, 11.02.2022
Спортивный объект построят в этом году
Учительница из Бурятии создаёт словарь поколения Z
Учительница из Бурятии создаёт словарь поколения Z
Общество, 11.02.2022
Трендовые словечки преподавателю помогают собирать её ученики
В Бурятии сборы резервистов завершились огневыми тренировками. Видео
В Бурятии сборы резервистов завершились огневыми тренировками. Видео
Общество, 11.02.2022
На полигоне в Улан-Удэ завершились трёхдневные сборы резервистов
Читинский дацан проведёт турнир по игре Mobile Legends в честь Сагаалгана
Читинский дацан проведёт турнир по игре Mobile Legends в честь Сагаалгана
Общество, 11.02.2022
«Наш городской дацан является современной, технологичной и прогрессивной организацией», - отмечают ламы
В Бурятии сняли режим ЧС по ЗУДу
В Бурятии сняли режим ЧС по ЗУДу
Общество, 11.02.2022
В республике умерщвили более 2,3 тысяч заражённых животных
В Бурятии суточный прирост коронавируса упал ниже 1500 случаев
В Бурятии суточный прирост коронавируса упал ниже 1500 случаев
Общество, 11.02.2022
За сутки коронавирус унёс жизни 13 человек
Учёные хотят создать карбоновый полигон на Ольхоне
Учёные хотят создать карбоновый полигон на Ольхоне
Общество, 11.02.2022
Специалисты будут исследовать проблему парниковых газов
Босоногий турист прогулялся по льду Байкала
Босоногий турист прогулялся по льду Байкала
Общество, 11.02.2022
Поступок «босоного мальчика» пользователи не оценили
В Бурятии продолжается обсуждение сквера с красными гамаками
В Бурятии продолжается обсуждение сквера с красными гамаками
Общество, 11.02.2022
Гусиноозёрцы продолжают вносить свои предложения по улучшению сквера «Юность»
В Улан-Удэ в 500 автобусах можно заплатить за проезд безналично
В Улан-Удэ в 500 автобусах можно заплатить за проезд безналично
Общество, 11.02.2022
До 10 марта планируется оснастить терминалами маршрут № 95
В Бурятии снизилось число убийств
В Бурятии снизилось число убийств
Общество, 11.02.2022
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности в республике за январь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^