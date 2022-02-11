Байкал включили в топ-10 самых красивых мест для отдыха с детьми летом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Рейтинг возглавил Крым



Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где можно красиво отдохнуть летом с детьми в России не хуже, чем за границей.



59% туристов считают курорты Крыма самыми лучшими для отдыха с детьми летом. Главные детские курорты — Евпатория и Феодосия. Сервис и инфраструктура здесь, конечно, не такие, как на европейских курортах, это как «два разных мира», отмечают российские путешественники. Если нужен отличный сервис и бюджет на отдых не ограничен, то туристы рекомендуют выбрать Ялту и Сочи.



За курорты Краснодарского края проголосовало 25% россиян. «Бронзу» в опросе самых красивых мест для отдыха с детьми получило озеро Байкал, набравшее 4% голосов.



Десять самых красивых направлений для отдыха с детьми в России летом:



1. Крым, 58.7 %

2. Краснодарский край, 24.64 %

3. Озеро Байкал, 3.62 %

4. Калининградская область, 2.9 %

5. Озеро Селигер, 2.9 %

6. Карелия, 2.17 %

7. Озеро Банное (Яктыку́ль) в Башкирии, 1.45 %

8. Алтайский край, 1.45 %

9. Курорты Кавказских Минеральных Вод, 1.45 %

10. Ленинградская область, 0.72 %





