Рейтинг возглавил Крым
Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где можно красиво отдохнуть летом с детьми в России не хуже, чем за границей.
59% туристов считают курорты Крыма самыми лучшими для отдыха с детьми летом. Главные детские курорты — Евпатория и Феодосия. Сервис и инфраструктура здесь, конечно, не такие, как на европейских курортах, это как «два разных мира», отмечают российские путешественники. Если нужен отличный сервис и бюджет на отдых не ограничен, то туристы рекомендуют выбрать Ялту и Сочи.
За курорты Краснодарского края проголосовало 25% россиян. «Бронзу» в опросе самых красивых мест для отдыха с детьми получило озеро Байкал, набравшее 4% голосов.
Десять самых красивых направлений для отдыха с детьми в России летом:
1. Крым, 58.7 %
2. Краснодарский край, 24.64 %
3. Озеро Байкал, 3.62 %
4. Калининградская область, 2.9 %
5. Озеро Селигер, 2.9 %
6. Карелия, 2.17 %
7. Озеро Банное (Яктыку́ль) в Башкирии, 1.45 %
8. Алтайский край, 1.45 %
9. Курорты Кавказских Минеральных Вод, 1.45 %
10. Ленинградская область, 0.72 %
Байкал включили в топ-10 самых красивых мест для отдыха с детьми летом
Общество, Фото:
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