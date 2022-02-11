Учительница из Бурятии создаёт словарь поколения Z

Трендовые словечки преподавателю помогают собирать её ученики



Раньше на полках стояли Даль и Ожегов, теперь их заменит словарь молодёжного сленга. Всё от скама до кринжа собрала в разговорник учительница из Бурятии, сообщает телеграм-канал Babr Mash. Слово «скам» означает «афера, жульничество, мошенничество», а кринж –сленговое слово, англицизм, которое обозначает стыд или досаду.



- Елена Сергеевна преподаёт в 56-й школе города Бабушкин. В свободное от доски и мела время любит зависать на форуме классных руководителей. Как-то раз темой дня там стали трендовые словечки — мол, кто какие знает. Зашарить в этой теме женщине и многим другим преподавателям помогли ученики, - поделился Babr Mash.



Елене Востриковой пришла идея создать словарь поколения Z совместно с другими учителями и учащимися со всей России. Работа кипит — совсем скоро освоить азы новомодного языка сможет каждый. Модераторы форума классных руководителей со всей страны собрали слова, которые употребляют в повседневной жизни школьники. Новые слова из молодёжного сленга учительница из Бурятии решила собрать в словарь.



Теперь старшие поколения смогут понять молодых, зная значения слов, чаще всего пришедших из английского языка и с просторов интернета.



