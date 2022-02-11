Для покрытия сметной стоимости потребуется выделить ещё более 400 млн рублей
В Иркутской области капитально отремонтируют 46 объектов (зданий) 41 школы в 22 муниципальных образованиях. На эти цели региону предоставлено из федерального бюджета более 1,3 млрд рублей на 2022-2023 годы. Софинансирование из средств областного и муниципальных бюджетов составило более 450 млн рублей.
Вместе с тем, необходимо ещё 425,4 млн рублей для того, чтобы на 100% обеспечить сметную стоимость капитальных ремонтов с учётом изменений потребительских цен на товары (работы, услуги) по сравнению с осенью 2021 года, когда регион вступил в этот проект.
С просьбой о выделении этих средств министерство образования Иркутской области обратилось к региональному правительству. Такой шаг поможет муниципалитетам как заказчикам капремонтов общеобразовательных школ минимизировать риски срыва конкурсных процедур из-за недостаточной обеспеченности ремонтных работ финансовыми средствами. Это позволит в течение двух лет провести капремонты школ, которые вошли в федеральный проект, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область получит на ремонт школ более 1,7 млрд рублей
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