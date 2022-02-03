Горки в парках Улан-Удэ закрыли

Дети, к возмущению улан-удэнцев, остались без любимой зимней забавы
В парках Улан-Удэ закрыли основное городское зимнее развлечение детей – ледяные горки. Соответствующие знаки установили перед входом на каждую горку. Согласно новому техническому регламенту, горки выше 40 см являются аттракционами с определёнными рисками для безопасности людей, и теперь они должны отвечать ряду требований.
- В связи с этим с 1 февраля горки в парках имени Орешкова, Жанаева, «Молодёжный», «Кристальный» были закрыты для прохождения проверки на профилактический осмотр и техобслуживание по правилам эксплуатации, - пояснили в МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ», принеся извинения жителям города за созданные неудобства.
Горожане возмущены, что теперь детям негде кататься. Недовольством люди делятся в соцсетях. В паблике ves_ulan_ude_ множество таких комментариев: «Где наши дети кататься должны?!», «Скоро санки, снегокаты, лыжи, коньки запретят, скажут плати - это аттракцион...», «В парке Юбилейном классные и безопасные, как поставили катались, здорово было. Теперь будем также со склона на снегокате кататься», «У нас как всегда. Из-за отсутствия горки дети теперь себе сами делают горки и при этом в очень опасных местах, а точнее прямо на дорогах, где есть движение машин. Спасибо за такую заботу о безопасности детей», «Ну как так? Почему детские зимние забавы превратились в нечто запрещённое?», «Ой!? Какая прелесть, нечего в праздничный выходной гулять в парке с детьми, идите по домам!».
Пока для горожан всё ещё доступны горки на площади Советов. Однако и их вскоре демонтируют. По предварительным данным, катушки разберут уже в начале будущей недели.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году были введены новые требования для зимних горок. Горки отныне должны проходить сертификацию на соблюдение ГОСТов, так как часть из них приравняли к аттракционам. «Два года назад был инцидент с батутом, когда он поднялся на несколько метров в воздух. Мы не хотим повторения этого, но уже с горками. Мы действуем на опережение. Мы могли, конечно, закрыть глаза на это и ждать следующего инцидента. А зачем ждать следующее ЧП? И чтобы это не случилось, мы будем требовать регистрацию», - пояснял руководитель управления Гостехнадзора Бурятии Жаргал Батуев.
Горки в парках Улан-Удэ закрыли
Общество, Фото:
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