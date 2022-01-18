В Бурятии идут крещенские морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местами ночные температур опускались до -38 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 января по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -23,-28, местами -33,-38, по Прибайкалью и югу -14,-19, по северу до -46, днём -14,-19, местами -4,-9, по северной половине -24,-29.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -23,-25, днём -14,-16.

