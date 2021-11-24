Порывы ветра могут достигать 14 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -8,-13, местами 0,-5, по северной половине -17,-22.
В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём -8,-10.
В Бурятии местами небольшой снег
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