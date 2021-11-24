 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 ноября

23 ноября

Популярное

В Бурятии местами небольшой снег

В Бурятии местами небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Порывы ветра могут достигать 14 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -8,-13, местами 0,-5, по северной половине -17,-22.

В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём -8,-10.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Прибайкальском нацпарке охранник дикой природы снял милых выдр
В Прибайкальском нацпарке охранник дикой природы снял милых выдр
Общество, 23.11.2021
«Тайный мир выдр», - так назвал свой пост специалист
В ряде школ Бурятии нашли проблемы с питанием
В ряде школ Бурятии нашли проблемы с питанием
Общество, 23.11.2021
В Бурятии подвели итоги контроля за питанием в школах
Объявлен конкурс рисунков Байкала и его обитателей
Объявлен конкурс рисунков Байкала и его обитателей
Общество, 23.11.2021
По его итогам в Байкальском заповеднике будут созданы мозаичные панно
В Улан-Удэ стартовал конкурс учителей бурятского языка
В Улан-Удэ стартовал конкурс учителей бурятского языка
Общество, 23.11.2021
Результаты «Эрхим багша» объявят 26 ноября
Усть-Ордынские семьи выиграли конкурс семейных традиций
Усть-Ордынские семьи выиграли конкурс семейных традиций
Общество, 23.11.2021
В Иркутской области завершился праздник «Живые традиции»
В райцентре Бурятии открылся цифровой кинозал
В райцентре Бурятии открылся цифровой кинозал
Общество, 23.11.2021
КДЦ села Орлик был переоборудован в полноценный кинотеатр
Иркутские дартсмены завоевали 7 медалей чемпионата России
Иркутские дартсмены завоевали 7 медалей чемпионата России
Общество, 23.11.2021
Соревнования проходили среди спортсменов с ПОДА
В Бурятии подвели итоги фестиваля инвалидов
В Бурятии подвели итоги фестиваля инвалидов
Общество, 23.11.2021
Мероприятие проходило в формате онлайн
Военные подготовили 5 тонн кислорода для больниц Бурятии
Военные подготовили 5 тонн кислорода для больниц Бурятии
Общество, 23.11.2021
Баллоны с 02 будут переданы в городские медучреждения
Иркутяне стали интеллектуальными вице-чемпионами Европы
Иркутяне стали интеллектуальными вице-чемпионами Европы
Общество, 23.11.2021
Команда ИГУ стала призёром в двух дисциплинах студенческого кубка
Студенты Бурятии отличились на всероссийской «Зарнице»
Студенты Бурятии отличились на всероссийской «Зарнице»
Общество, 23.11.2021
В индивидуальном зачёте два участника сборной республики заняли первые места
Студентка из Бурятии выиграла гран-при международного конкурса
Студентка из Бурятии выиграла гран-при международного конкурса
Общество, 23.11.2021
В республике завершился конкурс профессионального мастерства среди будущих педагогов
Братчанка стала призёром чемпионата мира по прыжкам на батуте
Братчанка стала призёром чемпионата мира по прыжкам на батуте
Общество, 23.11.2021
Cборная России заняла второе место в прыжках на двойном минитрампе
В Улан-Удэ выбирают место для мемориала борцам с COVID-19
В Улан-Удэ выбирают место для мемориала борцам с COVID-19
Общество, 23.11.2021
Памятный знак посвятят медработникам Бурятии, погибшим от коронавируса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^