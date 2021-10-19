Общее число летальных случаев превышает полторы тысячи
По данным на 19 октября, за сутки в Забайкалье выявлено 278 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 73 373 забайкальцев.
За прошедшие сутки 198 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 63 011.
В моногоспиталях 154 человека находятся в тяжёлом состоянии, 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период COVID-19 унёс жизни 1 518 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено пять летальных случаев от коронавируса.
За весь период пандемии 1 260 забайкальцев скончались от лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 61 214 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 151 больной.
В Забайкалье скончались пять больных коронавирусом
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