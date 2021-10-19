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В Бурятии число заболевших коронавирусом растёт

В Бурятии число заболевших коронавирусом растёт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Общее число случаев заражения превысило 61 тысячу

По данным управления Роспотребнадзора на утро 19 октября в Бурятии зарегистрировано 61 214 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (29 157) приходится на жителей Улан-Удэ.
Суточный прирост составил 151 больной. Отмечается рост числа заболевших. Накануне сообщалось о 145 больных, в выходные было по +147, +139, в пятницу + 129 больных.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 128 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 954 койки: занято – 808, свободно – 146 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,7%.
В стационарах получают лечение 808 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 79 пациентов, из них старше 65 лет – 42, на ИВЛ – 40 пациентов, из них старше 65 – 20.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 457 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1931 человек. За прошедшие сутки скончались пять пожилых пациентов.

Всего в республику поступило 475 332 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 372 888 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 402 940 единиц. Завершили вакцинацию 298 907 человек.

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