В Бурятии число заболевших коронавирусом растёт

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Общее число случаев заражения превысило 61 тысячу



По данным управления Роспотребнадзора на утро 19 октября в Бурятии зарегистрировано 61 214 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (29 157) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 151 больной. Отмечается рост числа заболевших. Накануне сообщалось о 145 больных, в выходные было по +147, +139, в пятницу + 129 больных.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 128 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 954 койки: занято – 808, свободно – 146 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,7%.

В стационарах получают лечение 808 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 79 пациентов, из них старше 65 лет – 42, на ИВЛ – 40 пациентов, из них старше 65 – 20.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 457 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1931 человек. За прошедшие сутки скончались пять пожилых пациентов.



Всего в республику поступило 475 332 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 372 888 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 402 940 единиц. Завершили вакцинацию 298 907 человек.



