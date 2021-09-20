В Бурятии из колонии в один день освободились девять человек

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Освобождающиеся выступили перед другими осуждёнными



В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске прошёл ритуал условно-досрочного освобождения. На свободу вышли девять осуждённых.



- Освобождающиеся выступили перед другими осуждёнными, рассказали, какие выводы они сделали, призвали других не нарушать режим содержания, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Заместитель начальника колонии сказал напутственные слова и пожелал больше никогда не нарушать закон и не попадать в места лишения свободы.



