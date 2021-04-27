В Улан-Удэ отменили штраф в 250 тысяч пенсионерке-активистке

В Улан-Удэ суд отменил штраф в 250 тысяч рублей пенсионерке-активистке Наталье Филоновой. Штраф ей назначили после задержания на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Такую большую сумму изначально ей дали из-за повторного нарушения порядка проведения акции.
Об отмене этого штрафа сегодня сообщило «Сибирь. МХБ медиа» со ссылкой на юриста Надежду Низовкину.
- Штраф отменён, она оправдана. Привлекалась по ч.8 ст.20.2 КоАП по событиям 31 января. Суд первой инстанции проводился с недопуском нас – обвиняемой и защитника, - цитирует Низовкину «Сибирь. МХБ медиа».
31 января несогласованная акция протеста состоялась на площади Революции. Она запомнилась десятком задержаний (по данным бурятского омбудсмена Юлии Жамбалова, задержано было 34 человека). На той акции полиция применила метод «живой цепи», перекрыв «Арбат» и не дав участникам мероприятия пройти вверх к Театральной площади.
Этот метод был повторён на прошлой неделе, 21 апреля, на третьей несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. На этот раз местом действия стала площадь Советов, полицейские также перекрыли её. К слову, Наталья Филонова оказалась в числе задержанных и на этот раз. Соцсети облетел этот снимок «Байкал-Daily», сделанный во время её задержания: