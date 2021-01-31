Как в Улан-Удэ проходила вторая акция протеста – фоторепортаж

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко со второй за неделю несогласованной акции протеста
31 января Улан-Удэ участники несанкционированной акции протеста собрались в 12 часов дня на площади Революции. Планировалось шествие вверх по улице Ленина до Театральной площади. Действо рассчитывалось на три часа, однако по факту продлилось около часа.
Участников было меньше, чем неделю назад, когда насчитали от 300 до 1000 человек. В этот раз в первом часу дня на площади Революции оказалось куда больше журналистов и блогеров, чем участников протестной акции.
МВД накануне предупредило, что «предпримет все необходимые меры для поддержания общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий». Любые насильственные действия в отношении сотрудников, а также невыполнение их требований будут пресекаться, заявили в МВД. Полиция призывала граждан отказаться от участия в несогласованных акциях и не пускать туда своих детей и родственников. Также специальное обращение выпустил главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев, напомнивший о запрете на массовые мероприятия в условиях пандемии и штрафах в размере до 30 тысяч рублей.
Для улан-удэнцев в возрасте от 14 до 35 лет сегодня сделали бесплатными вход на катки и лыжные базы. И как раз на период с 12 до 15 часов дня.
Собравшимся на площади Революции раздавали листовки о запрете массовых мероприятий, полицейские через громкоговорители постоянно напоминали об этом же. Периодически полицейские возникали
Спустя минут 40 собравшиеся отправились вверх по Ленина, к Театральной площади. Однако полиция уже знала, как действовать. Полицейские выстроили плотное оцепление, не давая подняться по «Арбату» никому, даже случайным прохожим. Затем живое оцепление двинулось вниз, вынуждая людей идти обратно к площади Революции.
На месте находился глава МВД по Бурятии Олег Кудинов, который лично просил граждан разойтись. «В жизни и так много проблем», - сказал он при этом.
Полицейские действовали оперативно. Чуть кто пытался доставать плакат или скандировать лозунг, его уводили в автобусы. Едва не задержали владелицу паблика «Весь Улан-Удэ». Задержали молодую журналистку, работницу информагенства, снимавшую полицейских. Была задержана ещё одна известная журналистка Евгения Балтатарова, которая также не держала плакат, не говорила лозунгов, а просто снимала происходящее.
Среди задержанных были и другие известные личности – правозащитница Надежда Низовкина, общественники Алексей Карнаухов и Наталья Филонова. Всего, по предварительным данным, которые на своей странице в Facebook озвучила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, было задержано 34 человека. «С семью гражданами проведена профилактическая беседа, на остальных граждан составлены протоколы о нарушении закона», - сообщила омбудсмен.
К слову, по словам Жамбаловой несколько человек, с которыми они пообщалась в ИВС, сказали, что сожалеют. Один из них рассказал, что пошёл на несогласованную акцию ради лайков в соцсети TikTok.
Первая несанкционированная акция состоялась в прошлую субботу, 23 января. Тогда было больше участников и меньше задержанных.
Как в Улан-Удэ проходила вторая акция протеста – фоторепортаж
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