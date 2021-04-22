Как проходила протестная акция на главной площади Улан-Удэ. Фоторепортаж





21 апреля сторонники оппозиционера Алексея Навального провели всероссийские акции протеста в поддержку политика, находящегося в колонии в Покрове. Перед началом акции под лозунгом «Свободу Навальному!» в Москве задержали юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента) Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.



В Улан-Удэ местом действия на этот раз была выбрана площадь Советов. За день до этого мэрия объявила о перекрытии площади 17 до 21 часа. Официально это объяснили работами по «уборке и очистке территории, по уходу за зелёными насаждениями», а также противоклещевой обработкой. Улан-удэнцев, которые до этого ни разу не слышали о нападениях клещей с ёлок на площади, это удивительное совпадение весьма позабавило.





К 19 часам – началу мероприятия – площадь была оцеплена по периметру лентой. «Внимание, ведётся противоклещевая обработка! Проход запрещён», - говорилось на объявлениях.





Сперва участников акции было совсем мало. В разы больше собралось журналистов, которые согласно новым требованиям, были в ярко-зелёных жилетах с надписью «пресса». Постепенно народ подтягивался, хотя их всё же было куда меньше, чем на первой акции 23 января. По предварительным подсчётам, собралось около сотни человек.





К слову, блогер Дмитрий Баиров, о котором не раз спрашивали в толпе, на этот раз вёл трансляцию не в Улан-Удэ, а в Иркутске. Баиров оказался там, так как уехал на малую родину для шаманского обряда.





По всей площади дежурили полицейские. Активисты сообщили, что видели начальника управления организации охраны общественного порядка МВД Бурятии Виликтон Соднопов. Главы МВД по Бурятии Олега Кудинова, который на аналогичной предыдущей акции лично участвовал в наведении порядка, на этот раз не наблюдалось.





Собравшиеся поначалу спокойно общались и давали интервью журналистам. Так, активистка Лилия Донская заявил, что смысл подобных акций – в выражении несогласия с политикой власти. «Если бы все сидели дома, то правительство думало, что всех всё устраивает», - отметила она.





В восьмом часу полицейские вытащили громкоговорители и начали призывать граждан разойтись. «Данное мероприятие является несанкционированным. Требую разойтись, в противном случае вы можете быть привлечены к административной ответственности по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. Покиньте территорию площади. Далее будет проходить санитарная обработка», - непрерывно повторяли полицейские через рупоры.





Произошла первая стычка между активисткой Натальей Филоновой и замначальника управления организации охраны общественного порядка МВД по Бурятии Александром Межениным. Филонова произнесла пламенный спич, почему здесь сегодня собрались люди, крикнув Меженину: «Вы отрабатываете крошки с барского стола!»





Лозунгов в толпе практически не было. Были лишь единичные выкрики «Свободу Навальному!» Затем лишь один человек рискнул развернуть плакат с тем же требованием.





- Я ничего не боюсь, я хочу, чтобы Навальный был президентом России, - сказал молодой человек с плакатом.





Действо происходило без инцидентов до восьми вечера. Затем на площади появилась техника комбината по благоустройству – тракторы-щётки и мини-погрузчик. В девятом часу начали ту самую обработку от клещей – раствором опыляли голубые ели на площади.





«Проводится санитарная уборка площади. Работает крупногабаритная техника. В целях вашей безопасности прошу разойтись», - призывали полицейские.





Спустя короткое время резко начались задержания. Первым увели мужчину, который единственный стоял с плакатом. За ним задержали Наталью Филонову. Уводили парней и девушек – по одному аккуратно выдёргивая из толпы. Тех, кто не хотел идти добровольно, полицейские «скручивали», в том числе на земле и заносили в автобусы на руках.





Одновременно с этим полицейские встали в кольцо и начали «выдавливать» людей с площади. Все участники несогласованной акции оказались, таким образом, на автобусной остановке. Сотрудники полиции тут же выстроились «живой цепью», таким образом, перекрыв всякий доступ на площадь. Уборочная техника работала в это время за их спинами.





«Уважаемые граждане, расходимся, расходимся!» - звучали призывы через громкоговорители уже в районе остановки «Площадь Советов».





Ещё нескольких человек задержали и увели уже с остановки. Точное количество задержанных пока неизвестно, по словам очевидцев, их около десятка.







