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В Иркутской области готовятся к матчу хоккейных звёзд

В Иркутской области готовятся к матчу хоккейных звёзд
Общество,  Фото:pixabay.com
«Последняя игра» состоится 8 марта на льду Байкала

8 марта в посёлке Большое Голоустное Иркутской области пройдёт хоккейный матч с участием звезд мирового уровня. Провести игру предложил легендарный советский хоккеист, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов. По этому поводу в правительстве региона состоялось совещание по организации и проведению хоккейного матча на льду Байкала.

- Это не просто матч, а большое событие для всех. Вячеслав Фетисов организует подобные игры по всему миру, чтобы объединить разных людей в деле защиты планеты. Проект называется «Последняя игра» и официально поддержан ООН. Мы должны использовать такую прекрасную возможность, чтобы заявить о себе на весь мир, привлечь внимание к проблемам Байкала, - заявил губернатор Игорь Кобзев.

Глава региона напомнил, что 2021 год в Иркутской области объявлен Годом Байкала, и хоккейный матч с участием звёзд может стать одним из его мероприятий.

На совещании обсудили организационные вопросы, связанные непосредственно с игрой, а также размещением гостей и безопасностью зрителей и участников матча. Требуется проработать и культурную программу.

Во время визита в Иркутскую область Вячеслава Фетисова планируется провести не только матч на льду Байкала, но и спортивные мастер-классы для детей и мероприятия экологической направленности. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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хоккей Байкал Иркутская область спорт
 
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