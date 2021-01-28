В Кабанском районе Бурятии проведут конкурс «Мой Белый месяц»

Победителей наградят денежными призами



В Кабанском районе Бурятии пройдёт конкурс «Мой Белый месяц». В мероприятии примут участие команды предприятий и организаций района, в количестве не менее 7 человек.



Конкурс проведут районном доме культуры 27 февраля в три этапа:

- «Визитная карточка» – участники представляют команду в творческой форме;

- «Любимое блюдо» – участникам предстоит продемонстрировать и угостить жюри блюдом национальной кухни, поделиться рецептом приготовления;

- «Мой Белый месяц» - участники демонстрируют таланты команды в любой форме, согласно тематике конкурса.



Победители награждаются дипломами трёх степеней с вручением денежной премии. Всем участникам вручается диплом участника конкурса и поощрительные денежные призы, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.



Возрастное ограничение 6+

