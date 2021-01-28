Победителей наградят денежными призами
В Кабанском районе Бурятии пройдёт конкурс «Мой Белый месяц». В мероприятии примут участие команды предприятий и организаций района, в количестве не менее 7 человек.
Конкурс проведут районном доме культуры 27 февраля в три этапа:
- «Визитная карточка» – участники представляют команду в творческой форме;
- «Любимое блюдо» – участникам предстоит продемонстрировать и угостить жюри блюдом национальной кухни, поделиться рецептом приготовления;
- «Мой Белый месяц» - участники демонстрируют таланты команды в любой форме, согласно тематике конкурса.
Победители награждаются дипломами трёх степеней с вручением денежной премии. Всем участникам вручается диплом участника конкурса и поощрительные денежные призы, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
Возрастное ограничение 6+
В Кабанском районе Бурятии проведут конкурс «Мой Белый месяц»
Общество, Фото:
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