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Военные Бурятии получили новейшую станция ближней разведки

Военные Бурятии получили новейшую станция ближней разведки
Общество, 
Станция обеспечивает высокую скрытность работы от средств радиоэлектронного противодействия противника

В мотострелковое соединение Восточного военного округа в Бурятии поступила новейшая портативная радиолокационная станция (РЛС) ближней разведки.

- РЛС ближней разведки семейства «Фара» последней модификации объединяет в себе практически все возможности современных радиолокаторов, несмотря на предельно малые габаритные и весовые характеристики, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Станция обеспечивает высокую скрытность работы от средств радиоэлектронного противодействия противника, так как её излучаемая мощность меньше, чем у любого сотового телефона.

Она может сопрягаться с несколькими видами автоматического стрелкового оружия, в частности пулемётами «Печенег», «Корд», автоматическими станковыми гранатомётами АГС-17 и АГС-30, что делает её незаменимой при ведении боевых действий в условиях отсутствия оптической видимости.


военнослужащие Восточный военный округ
 
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