В Бурятии выберут «Юного Будамшуу»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Конкурс талантов состоится в дистанционном формате



В Бурятии 27 ноября в дистанционном формате стартует международный конкурс «Юный Будамшуу-2020». В нём примут участие мальчики и юноши возрастом от 7 до 17 лет.



Отборочный этап конкурса начался ещё 1 февраля этого года и выбрал талантливых представителей районов и городов республики. Участникам необходимо было направить свою анкету и видеозапись с выполнением творческих заданий.



Каждый участник представил видео в конкурсную программу по следующим этапам:

- монолог (диалог), отрывок из спектаклей;

- песни русских, бурятских, монгольских и калмыцких композиторов, народные песни;

- стихотворение любимого поэта конкурсанта.



Обладатель гран-при конкурса получит 15000 рублей. Призёров наградят премиями в размере 10000, 7000 и 5000 рублей. Кроме этого, будут вручены специальный приз – путёвка во всероссийский детский центр «Океан», а также благодарственные письма и поощрительные призы. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.



Возрастное ограничение 6+

