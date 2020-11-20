Конкурс талантов состоится в дистанционном формате
В Бурятии 27 ноября в дистанционном формате стартует международный конкурс «Юный Будамшуу-2020». В нём примут участие мальчики и юноши возрастом от 7 до 17 лет.
Отборочный этап конкурса начался ещё 1 февраля этого года и выбрал талантливых представителей районов и городов республики. Участникам необходимо было направить свою анкету и видеозапись с выполнением творческих заданий.
Каждый участник представил видео в конкурсную программу по следующим этапам:
- монолог (диалог), отрывок из спектаклей;
- песни русских, бурятских, монгольских и калмыцких композиторов, народные песни;
- стихотворение любимого поэта конкурсанта.
Обладатель гран-при конкурса получит 15000 рублей. Призёров наградят премиями в размере 10000, 7000 и 5000 рублей. Кроме этого, будут вручены специальный приз – путёвка во всероссийский детский центр «Океан», а также благодарственные письма и поощрительные призы. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии выберут «Юного Будамшуу»
Общество, Фото:
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