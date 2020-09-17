Мероприятие проводилось в дистанционном формате
В Иркутской области подвели итоги областного фестиваля коренных малочисленных народов Севера региона «Северный Аргиш». В 2020 году мероприятие было посвящено международному Дню коренных народов мира.
Новым условием проведения фестиваля стало заочное участие. Более 40 участников прислали в адрес организаторов свои видеоролики с творческими номерами и презентации выставочных работ.
Программа фестиваля включала шесть конкурсных номинаций: вокальные и танцевальные конкурсы, конкурс чтецов, а также выставку декоративно-прикладного искусства и национальные блюда.
Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, победителями конкурсов стали:
Номинация «Эхо тайги»
Среди детей от 7 до 17
1 место – Бояршина Полина;
2 место – Кузнецов Тимур;
3 место – шуст Юлия.
Среди взрослых от 18 и старше
1 место – Гомбоев Аюр;
2 место – Гомбоева Евгения;
3 место – Аверьянов Даниил.
Номинация «Легенды предков»
1 место – Васильева Вера;
2 место – Веретнова Валерия;
3 место – Станиславская Зоя.
Номинация «В движении бубна»
1 место – Эвенкийский ансамбль «Дылачакан»;
2 место – Романова Светлана;
3 место – Народный ансамбль танца «Дыырак-Ибилер».
Номинация «Северный сувенир»
1 место – Писарев Сергей;
2 место – Хорищенко Вера;
3 место – Черончина Виктория.
Номинация «Национальная кухня»
1 место – Гомбоева Евгения;
2 место – Городилова Зоя;
3 место – Кузнецов Валерий.
В Иркутской области назвали победителей фестиваля малочисленных народов
Общество, Фото:
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