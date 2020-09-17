В Иркутской области назвали победителей фестиваля малочисленных народов

Общество, Фото: центр культуры коренных народов Прибайкалья

Мероприятие проводилось в дистанционном формате



В Иркутской области подвели итоги областного фестиваля коренных малочисленных народов Севера региона «Северный Аргиш». В 2020 году мероприятие было посвящено международному Дню коренных народов мира.



Новым условием проведения фестиваля стало заочное участие. Более 40 участников прислали в адрес организаторов свои видеоролики с творческими номерами и презентации выставочных работ.



Программа фестиваля включала шесть конкурсных номинаций: вокальные и танцевальные конкурсы, конкурс чтецов, а также выставку декоративно-прикладного искусства и национальные блюда.



Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, победителями конкурсов стали:



Номинация «Эхо тайги»



Среди детей от 7 до 17

1 место – Бояршина Полина;

2 место – Кузнецов Тимур;

3 место – шуст Юлия.



Среди взрослых от 18 и старше

1 место – Гомбоев Аюр;

2 место – Гомбоева Евгения;

3 место – Аверьянов Даниил.



Номинация «Легенды предков»



1 место – Васильева Вера;

2 место – Веретнова Валерия;

3 место – Станиславская Зоя.



Номинация «В движении бубна»



1 место – Эвенкийский ансамбль «Дылачакан»;

2 место – Романова Светлана;

3 место – Народный ансамбль танца «Дыырак-Ибилер».



Номинация «Северный сувенир»



1 место – Писарев Сергей;

2 место – Хорищенко Вера;

3 место – Черончина Виктория.



Номинация «Национальная кухня»



1 место – Гомбоева Евгения;

2 место – Городилова Зоя;

3 место – Кузнецов Валерий.



