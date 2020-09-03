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Чеченские художники приехали в Иркутскую область по культурному обмену

Чеченские художники приехали в Иркутскую область по культурному обмену
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках ответного визита состоятся выставка и творческие встречи

В Иркутской области и Чечне реализуется проект по обменным пленэрным поездкам художников и деятелей искусства. В рамках пленэра проходят экскурсии, лекции по культуре и искусству Чечни и Сибири, а также выставки в Грозном и городах Иркутской области. Первый этап проекта состоялся в апреле 2019 года, когда группа из 15 художников и искусствоведов Иркутской области и других регионов РФ посетила Чеченскую республику. Было написано более 250 пленэрных работ и проведена выставка на центральной площади Грозного.

В этом году, с ответным визитом, чеченские художники приехали в Иркутск, где познакомились с его достопримечательностями, написали этюдные работы, посвящённые городу, озеру Байкал. В планах художников и организаторов проекта поездка по Иркутской области, знакомство с художниками, творческие встречи. В течение 10 дней гости республики будут трудиться над созданием произведений, отражающих красоту природы Иркутской области.

На выставке «Дорога мира» в Иркутске вниманию зрителей будут представлены более 40 произведений заслуженного художника Чеченской Республики, народного художника Республики Ингушетия, члена союза художников России Махмуда Закриева и заслуженного художника Чеченской Республики, члена ВТОО «Союз художников России» Чингис-Хана Хасаева. В экспозицию войдут работы, написанные в ходе двух пленэров: зрители смогут увидеть красоту чеченских гор и неповторимую природу Прибайкалья. Кроме этого, пройдут творческие встречи с художниками.

Открытие выставки состоится 6 сентября в арт-галереи Диас. Жители других городов Иркутской области смогут познакомиться с работами художников в октябре.

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художники выставка живопись Чечня Иркутская область пленэр
 
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