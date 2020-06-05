Однако заработают они только после снятия ограничительных мер
В Агинском Бурятском округе пляжи и места для отдыха откроются только после снятия ограничительных мер и режима самоизоляции. Они необходимы и должны быть обустроены в соответствии с требованием санитарных норм и обеспечением безопасности. Об этом заявил на окружном совещании КЧС зампред правительства Забайкальского края, руководитель администрации АБО Буянто Батомункуев.
- Для предотвращения происшествий на воде совместно с МЧС и муниципалитетами запланированы профилактические мероприятия. В июне на базе озера Кенон будут организованы учения для спасателей, – доложил главный государственный инспектор Агинского участка ГИМС МЧС России по Забайкальскому краю Батор Дугарцыренов.
Из работавших на территории Агинского округа в 2019 году одиннадцати пляжей в этом году будут открыты девять. Один в посёлке Агинское, три в Дульдургинском районе и пять в Могойтуйском районе.
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в регионе подготовка к открытию пляжных мест должна проводиться с учётом специальных рекомендаций Роспотребнадзора.
Подготовка летних мест отдыха у воды предполагает водолазное обследование и очистку дна водных акваторий. Проведение санитарной очистки, а также акарицидную (противоклещевую) обработку пляжных мест и берегов, анализ пробы воды и песка. Спасатели, которые будут нести дежурство по обеспечению безопасности, должны пройти специальное обучение.
Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, решением окружной комиссии по ЧС главам муниципальных районов и городского округа рекомендовано подготовить места массового отдыха на воде для технического освидетельствования пляжа службой ГИМС, направить внештатных спасателей на обучение.
В Агинском округе будут открыты 9 пляжей из 11
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