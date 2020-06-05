 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Июня

04 Июня

Популярное

В Агинском округе будут открыты 9 пляжей из 11

В Агинском округе будут открыты 9 пляжей из 11
Общество,  Фото:pixabay.com
Однако заработают они только после снятия ограничительных мер

В Агинском Бурятском округе пляжи и места для отдыха откроются только после снятия ограничительных мер и режима самоизоляции. Они необходимы и должны быть обустроены в соответствии с требованием санитарных норм и обеспечением безопасности. Об этом заявил на окружном совещании КЧС зампред правительства Забайкальского края, руководитель администрации АБО Буянто Батомункуев.

- Для предотвращения происшествий на воде совместно с МЧС и муниципалитетами запланированы профилактические мероприятия. В июне на базе озера Кенон будут организованы учения для спасателей, – доложил главный государственный инспектор Агинского участка ГИМС МЧС России по Забайкальскому краю Батор Дугарцыренов.

Из работавших на территории Агинского округа в 2019 году одиннадцати пляжей в этом году будут открыты девять. Один в посёлке Агинское, три в Дульдургинском районе и пять в Могойтуйском районе.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в регионе подготовка к открытию пляжных мест должна проводиться с учётом специальных рекомендаций Роспотребнадзора.

Подготовка летних мест отдыха у воды предполагает водолазное обследование и очистку дна водных акваторий. Проведение санитарной очистки, а также акарицидную (противоклещевую) обработку пляжных мест и берегов, анализ пробы воды и песка. Спасатели, которые будут нести дежурство по обеспечению безопасности, должны пройти специальное обучение.

Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, решением окружной комиссии по ЧС главам муниципальных районов и городского округа рекомендовано подготовить места массового отдыха на воде для технического освидетельствования пляжа службой ГИМС, направить внештатных спасателей на обучение.
Агинский Бурятский округ купальный сезон пляж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии библиотека сделала из Пушкина модного хипстера
В Бурятии библиотека сделала из Пушкина модного хипстера
Общество, 05.06.2020
Саша Пуш расскажет о себе в соцсетях в день своего рождения
Жительница Иркутской области выиграла межрегиональный фотоконкурс
Жительница Иркутской области выиграла межрегиональный фотоконкурс
Общество, 05.06.2020
Мероприятие проводилось в рамках празднования Дня защиты детей
В Агинском округе будут открыты 9 пляжей из 11
В Агинском округе будут открыты 9 пляжей из 11
Общество, 05.06.2020
Однако заработают они только после снятия ограничительных мер
В Бурятии объяснили про вёдра вместо туалетов для больных COVID
В Бурятии объяснили про вёдра вместо туалетов для больных COVID
Общество, 05.06.2020
Минздрав ответил на публикацию с возмущениями больного из инфекционной больницы
Бурятия стала 24-й среди регионов в рейтинге по демографии
Бурятия стала 24-й среди регионов в рейтинге по демографии
Общество, 05.06.2020
По естественному приросту населения республика находится на 12 месте
В Иркутске создадут городское лесничество
В Иркутске создадут городское лесничество
Общество, 05.06.2020
Сейчас ведётся работа по внесению сведений о границах будущего лесничества в ЕГРН
В Забайкалье возможны перебои в теле- и радиовещании
В Забайкалье возможны перебои в теле- и радиовещании
Общество, 05.06.2020
8 июня пройдут плановые профилактические работы на объектах связи
Фильм из Иркутской области продолжает побеждать на кинофестивалях
Фильм из Иркутской области продолжает побеждать на кинофестивалях
Общество, 05.06.2020
На этот раз фильм об Иркутской филармонии стал призёром кинофестиваля в Праге
Бабушкин и Северобайкальск будут участвовать в конкурсе по благоустройству
Бабушкин и Северобайкальск будут участвовать в конкурсе по благоустройству
Общество, 05.06.2020
В случае победы жители этих городов увидят, как преображаются их любимые места для отдыха на берегу Байкала
В Иркутской области отменили Сурхарбан
В Иркутской области отменили Сурхарбан
Общество, 05.06.2020
Причина отмены стало распространение коронавирусной инфекции
Видео: Из Бурятии в Забайкалье отправился военный мобильный госпиталь
Видео: Из Бурятии в Забайкалье отправился военный мобильный госпиталь
Общество, 05.06.2020
В составе подразделения 133 военнослужащих и 31 единица специальной военной техники
В Бурятии начали перечислять выплаты на детей от 3 до 7 лет
В Бурятии начали перечислять выплаты на детей от 3 до 7 лет
Общество, 05.06.2020
От жителей принято более 24 тысяч заявлений
Японская писательница побывала на Байкале и полюбила семейских
Японская писательница побывала на Байкале и полюбила семейских
Общество, 05.06.2020
Киёко Аихара рассказала о своем путешествии в Бурятию в газете «Асахи симбун»
В Бурятии провели около 10 тысяч противопожарных рейдов
В Бурятии провели около 10 тысяч противопожарных рейдов
Общество, 05.06.2020
За прошедшие сутки составлено восемь протоколов

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^