Из первых уст: как В Бурятии получают президентские выплаты на детей

В семье, где воспитывается семеро детей, родители купили ребятишкам подарки
В бурятском селе Джида многодетная семья, в которой воспитывается семеро детей, 1 июня получила единовременную поддержку в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.
31-летняя мама Дарья рассказала «Байкал-Daily», что проблем с подачей заявления у неё не было: заявление приняли сразу же. А получение выплат для них стало приятной неожиданностью. Семья не думала, что выплаты поступят на счёт утром в День защиты детей, сельчане полагали, что это может затянуться.
- Как хорошо, что эта выплата произошла, меня очень обрадовало, детей очень обрадовало. Я им подарки сразу взяла на праздник, они очень довольны, - поделилась впечатлениями с «Байкал-Daily» Дарья.
В семье шестеро мальчиков и одна девочка. Младшие – двойняшки, им по четыре года, старшему сыну 15 лет, он заканчивает девятый класс. Средства также будут затрачены на подготовку к новому учебному году, ведь семье пятеро школьников.
Женщина признаётся, что воспитывать семерых детей непросто, и неожиданная поддержка от государства оказалась очень нужной. На сегодня Дарья домохозяйка, муж зарабатывает «калымами», вскоре мужчина планирует отправиться на заработки на вахту.
- Семеро детей, когда нужно что-то купить, каждый ребёнок просит, а всё стоит дорого и охота каждому всё взять. И вот такая возможность представилась, тем более 1 июня – в их праздник, - рассказала Дарья.
Сейчас семья также готовит документы на получение выплат на детей от 3 до 7 лет, в семье детей в этом возрасте трое.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 июня выплаты получили около 140 тысяч семей. Остальных жителей республики, попадающих под получение выплат, попросили поторопиться с подачей заявления.
Напомним, президент России Владимир Путин ввёл безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка от трёх до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей. Основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей.
В России заработал сервис для подачи заявления на получение единовременной выплаты для детей в возрасте с трёх до 16 лет. Подать заявку можно на сайте posobie16.gosuslugi.ru
Из первых уст: как В Бурятии получают президентские выплаты на детей
Общество, Фото:
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