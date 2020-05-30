В Бурятии освободился пост замминистра экономики

Елена Тыжинова покинула должность в связи с выходом на пенсию
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление правительства республики об увольнении Елены Тыжиновой с должности заместителя министра экономики республики в связи с её выходом на пенсию.
- Освободить Тыжинову Елену Георгиевну от замещаемой должности государственной гражданской службы Республики Бурятия заместителя министра экономики Республики Бурятия - председателя Комитета макропрогнозирования, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить её с государственной гражданской службы Республики Бурятия 29 мая 2020 года в связи с выходом на пенсию, - говорится в документе.
Напомним, осенью на планёрном совещании глава Бурятии Алексей Цыденов вручил Елене Тыжиновой почётный знак «Заслуженный экономист Российской Федерации».
Справка:
Елена Тыжинова родилась в селе Халюты Иркутской области. Свою трудовую деятельность начала в 1985 году в отделе социально-экономических исследований Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР после окончания Новосибирского государственного университета по специальности «Экономическая кибернетика».
В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Факторный анализ воздействия научно-технического прогресса на экономическое развитие региона».
В 1992 году перешла на работу в Государственный комитет Республики Бурятия по управлению государственным имуществом. При её непосредственном участии создана система управления государственным имуществом в республике, осуществлена инвентаризация государственного имущества, составлен реестр предприятий различных форм собственности.
С 2002 по 2020 гг. работала в министерстве экономики Бурятии.
В 2001 году Елене Тыжиновой присвоено звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия».
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