 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Мая

29 Мая

Популярное

В Бурятии освободился пост замминистра экономики

В Бурятии освободился пост замминистра экономики
Общество, 
Елена Тыжинова покинула должность в связи с выходом на пенсию

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление правительства республики об увольнении Елены Тыжиновой с должности заместителя министра экономики республики в связи с её выходом на пенсию.

- Освободить Тыжинову Елену Георгиевну от замещаемой должности государственной гражданской службы Республики Бурятия заместителя министра экономики Республики Бурятия - председателя Комитета макропрогнозирования, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить её с государственной гражданской службы Республики Бурятия 29 мая 2020 года в связи с выходом на пенсию, - говорится в документе.

Напомним, осенью на планёрном совещании глава Бурятии Алексей Цыденов вручил Елене Тыжиновой почётный знак «Заслуженный экономист Российской Федерации». 

Справка:

Елена Тыжинова родилась в селе Халюты Иркутской области. Свою трудовую деятельность начала в 1985 году в отделе социально-экономических исследований Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР после окончания Новосибирского государственного университета по специальности «Экономическая кибернетика».

В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Факторный анализ воздействия научно-технического прогресса на экономическое развитие региона».

В 1992 году перешла на работу в Государственный комитет Республики Бурятия по управлению государственным имуществом. При её непосредственном участии создана система управления государственным имуществом в республике, осуществлена инвентаризация государственного имущества, составлен реестр предприятий различных форм собственности.

С 2002 по 2020 гг. работала в министерстве экономики Бурятии.

В 2001 году Елене Тыжиновой присвоено звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия».


пост правительство РБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии освободился пост замминистра экономики
В Бурятии освободился пост замминистра экономики
Общество, 30.05.2020
Елена Тыжинова покинула должность в связи с выходом на пенсию
На гимн Джидинского района Бурятии сняли красочный клип
На гимн Джидинского района Бурятии сняли красочный клип
Общество, 30.05.2020
В клипе показаны природные красоты края, субурганы, дацан. Видео
В Забайкалье скончался 19-й пациент с коронавирусом
В Забайкалье скончался 19-й пациент с коронавирусом
Общество, 30.05.2020
Умерла 71-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями
В Бурятии разработали рекомендации по проведению ЕГЭ
В Бурятии разработали рекомендации по проведению ЕГЭ
Общество, 30.05.2020
«Следование всем рекомендациям поможет исключить риск инфицирования во время сдачи экзаменов», - отметили в Роспотребнадзоре

Глава Бурятии: «Мы всё сможем решить»
Глава Бурятии: «Мы всё сможем решить»
Общество, 30.05.2020
Алексей Цыденов поздравил жителей с 97-летим образования республики. Видео

Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Общество, 30.05.2020
На эту дату назначено проведение парадов Победы в городах России
В Бурятии отмечают 97-летие образования республики
В Бурятии отмечают 97-летие образования республики
Общество, 30.05.2020
В честь праздника организованы онлайн-выставки, концерты и поздравления
В Бурятии продолжается сбор средств на ремонт дугана Соодой ламы
В Бурятии продолжается сбор средств на ремонт дугана Соодой ламы
Общество, 30.05.2020
«Дуган будет работать ежедневно, весь год», - сообщили в дацане
В Бурятии 1467 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии 1467 случаев заражения коронавирусом
Общество, 30.05.2020
За сутки выявили 29 новых больных COVID-19
1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь
1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь
Общество, 30.05.2020
Розничная продажа алкоголя не допускается в дни проведения «Последнего звонка», Дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района) и Дня знаний
В Бурятии по-прежнему холодно
В Бурятии по-прежнему холодно
Общество, 30.05.2020
В Улан-Удэ днём до +16 градусов
Врачи Бурятии получат более 21 тысячи защитных костюмов
Врачи Бурятии получат более 21 тысячи защитных костюмов
Общество, 29.05.2020
В ДФО поступила очередная партия средств индивидуальной защиты для медиков
8 июня в Чите отключат радио и телевидение
8 июня в Чите отключат радио и телевидение
Общество, 29.05.2020
Радиотелевизионный передающий центр проведёт плановые работы по техобслуживанию на объектах связи

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^