Гадюка является ядовитой. Для человека укус обыкновенной гадюки считается потенциально опасным, однако крайне редко приводит к летальному исходу.













Иркутская зоогалерея приютила проснувшуюся раньше времени гадюку. Змею обнаружили иркутяне на своём дачном участке на 26 км Байкальского тракта. Люди не знали, что делать со змеёй и решили показать её специалистам.- Аномальное! Змеи проснулись намного раньше срока! В нашей практике первый раз такой случай, чтобы 21 марта, а не в конце мая, к нам обратились с вопросом что делать, если приехали на дачу, а там змея, - рассказали сотрудники Иркутской зоогалереи.По словам специалистов, оставлять на улице змею никак нельзя, поскольку гадюка попросту замёрзнет, прогнозируются морозы до -15градусов.- Так что пока, до наступления настоящей весны с устойчивыми плюсовыми температурами, змейка «дозимует» у нас, а потом обязательно вернётся в природу, - сообщили в зоогалерее.