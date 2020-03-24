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Иркутская зоогалерея приютила проснувшуюся раньше времени гадюку

Иркутская зоогалерея приютила проснувшуюся раньше времени гадюку
Общество,  Фото:vk.com/zoogalery_irkutsk
Змею нашли дачники

Иркутская зоогалерея приютила проснувшуюся раньше времени гадюку. Змею обнаружили иркутяне на своём дачном участке на 26 км Байкальского тракта. Люди не знали, что делать со змеёй и решили показать её специалистам.

- Аномальное! Змеи проснулись намного раньше срока! В нашей практике первый раз такой случай, чтобы 21 марта, а не в конце мая, к нам обратились с вопросом что делать, если приехали на дачу, а там змея, - рассказали сотрудники Иркутской зоогалереи.

По словам специалистов, оставлять на улице змею никак нельзя, поскольку гадюка попросту замёрзнет, прогнозируются морозы до -15градусов.

- Так что пока, до наступления настоящей весны с устойчивыми плюсовыми температурами, змейка «дозимует» у нас, а потом обязательно вернётся в природу, - сообщили в зоогалерее.

Гадюка является ядовитой. Для человека укус обыкновенной гадюки считается потенциально опасным, однако крайне редко приводит к летальному исходу.



Иркутск животные
 
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