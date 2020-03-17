В Забайкалье за сутки раскрыли 10 наркопреступлений

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Найденная у жителей «травка» направлена на экспертизу



В нескольких районах Забайкальского края полицейские выявили факты незаконного оборота наркотиков.



Так, в селе Маккавеево у местного жителя обнаружили свыше одного килограмма растительного вещества с характерным запахом конопли. В поселке Забайкальск у 20-летнего парня в ходе личного досмотра изъяли 400 граммов конопли.



Всего за 16 марта полицейские изъяли из незаконного оборота больше 1800 граммов конопли. Образцы изъятых веществ направлены на исследование.



Кроме того, в Чите полицейские задержали ранее судимого 28-летнего жителя, у которого изъяли наркотик синтетического происхождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

