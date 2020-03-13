В феврале с рельсов сошли 9 колёсных пар локомотива
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 февраля на станции Новая Чара в Забайкальском крае при выезде из эксплуатационного локомотивного депо сошли с рельсов 9 колёсных пар локомотива.
Байкальская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения по факту схода подвижного состава.
Установлено, что машинист ТЧЭ-11 управлял локомотивом в состоянии наркотического опьянения, а также без допуска и прохождения обязательной аттестации, дающей право управления без помощника машиниста. Вследствие нарушения требований безопасности при производстве маневров произошёл сход тепловоза с железнодорожного пути.
Прокурор возбудил в отношении него дело об административном правонарушении по ч.6 ст. 11.1 КоАП РФ. По результатам рассмотрения постановления прокурора машинист привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В настоящее время машинист локомотива уволен из ТЧЭ-11.
В Забайкалье машинист тепловоза был в наркотическом опьянении
Общество, Фото:
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