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В Забайкалье машинист тепловоза был в наркотическом опьянении

В Забайкалье машинист тепловоза был в наркотическом опьянении
Общество,  Фото:pixabay.com
В феврале с рельсов сошли 9 колёсных пар локомотива

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 февраля на станции Новая Чара в Забайкальском крае при выезде из эксплуатационного локомотивного депо сошли с рельсов 9 колёсных пар локомотива. 

Байкальская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения по факту схода подвижного состава.

Установлено, что машинист ТЧЭ-11 управлял локомотивом в состоянии наркотического опьянения, а также без допуска и прохождения обязательной аттестации, дающей право управления без помощника машиниста. Вследствие нарушения требований безопасности при производстве маневров произошёл сход тепловоза с железнодорожного пути.

Прокурор возбудил в отношении него дело об административном правонарушении по ч.6 ст. 11.1 КоАП РФ. По результатам рассмотрения постановления прокурора машинист привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В настоящее время машинист локомотива уволен из ТЧЭ-11.  
сход с рельсов
 
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