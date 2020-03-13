Забайкальца осудили за контрабанду сильнодействующих веществ

Он купил таблетки с сильнодействующим веществом в Маньчжурии



В Забайкалье суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя посёлка Забайкальск, обвиняемого в контрабанде сильнодействующих веществ (ч.1 ст.226.1 УК РФ).



Установлено, что он приобрел в одной из аптек в Маньчжурии (КНР) таблетки, содержащие в своем составе запрещенное сильнодействующее вещество и попытался перевезти препарат через таможенный пост МАПП «Забайкальск» Читинской таможни.



- На стадии предварительного расследования и в суде подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Приговор в законную силу не вступил.

