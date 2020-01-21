Туристы из Монголии пытались ввезти в Бурятию мясо, творог и жир

Продукцию весом 28 килограммов отправили обратно в Монголию



В Кяхте на пункте пропуска госинспекторы управления Россельхознадзора осуществляют досмотр транспорта, следующего из Монголии в Россию и в обратном направлении.



Во время проверок были выявлены нарушения законодательства в области ветеринарии: жители Монголии пытались ввезти 16 кг варёной и вяленой говядины, 6 кг сухого творога, 3,5 кг варёной конины и 2,5 кг бараньего жира.



Эту продукцию запрещено импортировать в Россию - ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.



В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция весом 28 кг изъята и отправлена обратно в Монголию.



