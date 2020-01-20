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Житель Иркутской области отсканировал кредитную карту для мошенников

Житель Иркутской области отсканировал кредитную карту для мошенников
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина знал о махинациях аферистов, но поверил лже-сотруднику банка

Пятидесятилетний житель города Тулун в Иркутской области обратился полицию и сообщал, что стал жертвой аферистов. Он рассказал, что обманным путём с его банковской карты неизвестными списаны свыше 90 тысяч рублей. По его словам, незадолго до происшествия он оформил кредит на сумму около 200 тысяч рублей.

Вечером мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. «Банкир» сообщил, что со счётом владельца карты произошёл сбой, а чтобы с карты никто не похитил денежные средства, попросил произвести определённые операции.

Мужчина поставил телефон на громкую связь и стал действовать по указанию лже-сотрудника банка: скачал приложение на свой телефон, зашёл в приложение банка, назвал злоумышленникам код, высветившийся на экране телефона, отсканировал свою банковскую карту с двух сторон.

В ходе разговора мужчина понял, что с ним разговаривают мошенники, и поспешил прервать разговор. Позвонив на горячую линию финансовой организации, он узнал, что с его счёта украдена часть средств. Все имеющиеся карты он заблокировал. После чего на его телефон продолжили поступать сообщения о попытках списать деньги.

По данному факту полицейскими проводится всесторонняя проверка. По сведениям оперативников, злоумышленник мог звонить мужчине из одного из центральных регионов России.

- В полиции мужчина пояснил, что в средствах массовых информации неоднократно слышал предостережения сотрудников правоохранительных органах о возможных способах мошенничества, но, тем не менее, поверил мошенникам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Иркутская область мошенничество
 
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