Житель Иркутской области отсканировал кредитную карту для мошенников

- В полиции мужчина пояснил, что в средствах массовых информации неоднократно слышал предостережения сотрудников правоохранительных органах о возможных способах мошенничества, но, тем не менее, поверил мошенникам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.







Пятидесятилетний житель города Тулун в Иркутской области обратился полицию и сообщал, что стал жертвой аферистов. Он рассказал, что обманным путём с его банковской карты неизвестными списаны свыше 90 тысяч рублей. По его словам, незадолго до происшествия он оформил кредит на сумму около 200 тысяч рублей.Вечером мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. «Банкир» сообщил, что со счётом владельца карты произошёл сбой, а чтобы с карты никто не похитил денежные средства, попросил произвести определённые операции.Мужчина поставил телефон на громкую связь и стал действовать по указанию лже-сотрудника банка: скачал приложение на свой телефон, зашёл в приложение банка, назвал злоумышленникам код, высветившийся на экране телефона, отсканировал свою банковскую карту с двух сторон.В ходе разговора мужчина понял, что с ним разговаривают мошенники, и поспешил прервать разговор. Позвонив на горячую линию финансовой организации, он узнал, что с его счёта украдена часть средств. Все имеющиеся карты он заблокировал. После чего на его телефон продолжили поступать сообщения о попытках списать деньги.По данному факту полицейскими проводится всесторонняя проверка. По сведениям оперативников, злоумышленник мог звонить мужчине из одного из центральных регионов России.