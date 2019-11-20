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В Иркутской области определились чемпионы среди дворовых команд

В Иркутской области определились чемпионы среди дворовых команд
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Лучшей на спартакиаде признана сборная Эхирит-Булагатского района

Команда Эхирит-Булагатского района заняла первое общекомандное место на спартакиаде среди дворовых команд Иркутской области, которая с 15 по 17 ноября проходила на базе спортивно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва в Ангарском городском округе. В соревнованиях приняли участие 25 команд из различных городов и районов области.

- Стоит отметить, что с каждым годом интерес дворовых команд к этой спартакиаде только растёт. Команды соревнуются в самых популярных игровых видах спорта – в волейболе, мини-футболе, стритболе, – отметил заместитель министра спорта региона Павел Богатырёв.

В спартакиаде принимали участие спортсмены в возрасте 14-16 лет. В турнире по мини-футболу победила команда Эхирит-Булагатского района, второе место заняли спортсмены из Осинского района, на третьем месте оказались представители команды Свирска. В стритболе победу одержала команда Слюдянского района, «серебро» – у команды Усольского района, «бронза» – у Иркутского района.

По волейболу среди девушек победили спортсменки Куйтунского района, серебряные медали выиграли представительницы Свирска, бронзовые награды взяли волейболистки Черемховского района. Среди юношей в волейболе победу одержала команда Заларинского района, вторыми стали спортсмены из Усть-Кутского муниципального образования, замкнула тройку призёров команда Иркутского района.

В общекомандном зачёте по итогам всех соревнований первое место заняла команда Эхирит-Булагатского района, второе место – команда Слюдянского района, третье место – город Усолье-Сибирское.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта региона, спартакиада среди дворовых команд Иркутской области проводится в два этапа: первый этап – муниципальный, второй – областной. Во втором этапе принимают участие сборные команды городов и районов, сформированные по итогам муниципального этапа.
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