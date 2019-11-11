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В дацанах Бурятии состоится трёхдневный молебен «Лхабаб Дуйсэн»

В дацанах Бурятии состоится трёхдневный молебен «Лхабаб Дуйсэн»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Основным днём хурала станет 19 ноября

С 18 по 20 ноября во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт величественный хурал «Лхабаб Дуйсэн», посвящённый возвращению Будды на нашу Землю с мира 33-х божеств.

В первый день, 18 ноября, будет цитироваться полное учения Будды «Ганжур». В основной день, 19 ноября, состоится основной хурал: подношение Мандалы, восхваление, подношение и почитание Будде Шакьямуни и его самым ближайшим ученикам – 16 архатам. Также этот считается днём поклонения XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову и днём почитания родителей. В знак уважения и благодарности люди молятся за здравие и благополучие живых родителей. 20 ноября каждый дацан будет восхвалять, делать подношение и молиться своим защитникам учения и дацана – сахюсанам.

Трёхдневный молебен знаменует сошествие Будды Шакьямуни из страны мира 33 небожителей, где Будда провёл три месяца, даруя учение своей матери Махамае и всем находящимся там божествам. Это событие вошло в число восьми великих подвигов Будды, которые особо отмечаются буддистами всего мира. Все благие дела любого человека в этот день увеличиваются в сотни миллионов раз. Об этом сообщает Буддийская традиционная Сангха России.
религия буддизм молебен дацан Бурятия Сангха
 
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