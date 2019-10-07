Так танкисты мотострелкового соединения сдают итоговую проверку
В Бурятии танкисты мотострелкового соединения Восточного военного округа приступили к сдаче итоговой проверки за 2019 учебный год на полигоне Бурдуны.
В рамках проверки экипажи модернизированных танков Т-72Б3 выполнят упражнения контрольных стрельб штатным снарядом с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, а также из крупнокалиберного зенитного пулемёта по низколетящим воздушным целям.
Механики-водители демонстрируют навыки вождения танков по пересечённой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.
В ходе проверки будет оцениваться уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений и их готовность к выполнению задач по предназначению.
С начала года проведено более 15 тактических учений, около 20 боевых стрельб в составе подразделений, около 50 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб и более 200 часов вождения.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интенсивность мероприятий боевой подготовки, средний расход боеприпасов возросли примерно на 14 процентов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Бурятские танкисты стреляют по движущимся мишеням
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