Бурятские танкисты стреляют по движущимся мишеням

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Так танкисты мотострелкового соединения сдают итоговую проверку



В Бурятии танкисты мотострелкового соединения Восточного военного округа приступили к сдаче итоговой проверки за 2019 учебный год на полигоне Бурдуны.



В рамках проверки экипажи модернизированных танков Т-72Б3 выполнят упражнения контрольных стрельб штатным снарядом с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, а также из крупнокалиберного зенитного пулемёта по низколетящим воздушным целям.



Механики-водители демонстрируют навыки вождения танков по пересечённой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.



В ходе проверки будет оцениваться уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений и их готовность к выполнению задач по предназначению.



С начала года проведено более 15 тактических учений, около 20 боевых стрельб в составе подразделений, около 50 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб и более 200 часов вождения.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интенсивность мероприятий боевой подготовки, средний расход боеприпасов возросли примерно на 14 процентов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



