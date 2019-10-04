Осуждённых Бурятии научили готовить суши

Для осуждённых провели обучающий мастер-класс



В реабилитационном центре «Аврора» в исправительной комедии №7 для женщина в Улан-Удэ прошёл мастер-класс для осуждённых по приготовлению японских роллов и суши.



После небольшого ликбеза по японской кухне женщины приступили к процессу готовки. Они узнали, как правильно варить рис, как выбрать продукты и как красиво скрутить ролл и оформить суши. После осуждённые полакомились приготовленными собственноручно деликатесами.



Мастер-класс запечатлён на видеокамеру и будет транслироваться в телепрограмме «Приятного аппетита» на сети кабельного телевидения «Кедр», сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

