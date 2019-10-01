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Для электрички Улан-Удэ – Таловка назначили ещё шесть остановок

Для электрички Улан-Удэ – Таловка назначили ещё шесть остановок
Общество, 
Также электричка стала курсировать в более удобное время

С 1 октября в пути следования пригородного поезда №6621 Улан-Удэ – Таловка назначается шесть дополнительных остановок: на остановочных пунктах Стеклозавод, Сосновый Бор, Мандрик, а также на станциях Мостовой, Татаурово и Лесовозный.

Кроме того, изменяется график движения данного поезда. Теперь он курсирует в более удобное для пассажиров время, отправляясь по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам со ст. Улан-Удэ в 21.25 (вместо 03.12) и прибывая на ст. Таловка в 22.30 (вместо 04.14). Время указано местное, сообщает пресс-служба ВСЖД.
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