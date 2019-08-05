Ангарская спортсменка выиграла чемпионат мира по тайскому боксу

«Бронзу» в Бангкоке получил спортсмен из Иркутска



Спортсмены Иркутской области в составе российской молодежной сборной выиграли золотую и бронзовую медали на чемпионате мира по тайскому боксу. Турнир проходил с 22 по 28 июля в Бангкоке в Таиланде.



В весовой категории до 54 килограммов победу одержала ангарчанка Екатерина Попова. В весе до 75 килограммов бронзовым призёром стал иркутянин Алексей Федотов.



В целом российские спортсмены до 23 лет заняли второе место в общекомандном зачёте, завоевав одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды. Победили тайцы, на третьем месте оказались хорваты.



Екатерина Попова тренируется у Андрея Солдатова. Алексей Федотов является мастером спорта международного класса и занимается у тренера Алексея Долгих. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

