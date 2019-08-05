Пассажиров просят брать во внимание изменённое время
Расписание движения ряда пассажирских поездов по Восточно-Сибирской железной дороге с 6 августа 2019 года временно изменится.
С 6 по 15 августа пассажирские поезда № 270 Адлер – Чита, № 150 Иркутск – Улан-Удэ, № 362 Иркутск – Наушки, № 100 Москва – Владивосток будут следовать по ВСЖД с отклонением от действующего расписания от 1 до 26 минут.
С 6 по 16 августа 2019 года пассажирские поезда № 69 Чита – Москва, № 57 Иркутск – Кисловодск, № 58 Кисловодск – Иркутск будут следовать по ВСЖД с отклонением от действующего расписания от 2 до 5 минут.
- Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании, - сообщает пресс-служба ВСЖД.
На ВСЖД временно изменится расписание поездов
Общество, Фото:
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