В Иркутской области открыли движение по трассе «Сибирь»



По федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в городе Тулун Иркутской области сегодня в 5:00 полностью открыли движение. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Напомним, что в результате обильных дождей, которые начались 27 июля и продолжались в течение нескольких суток, уровень воды в реке Ия поднялся до отметки 11 м 25 см. Движение по федеральной трассе «Сибирь» на участке с 1491-1494 км было закрыто с 30 июля.



По данным на 08:00 2 августа уровень воды в реке Ия снизился до отметки 9 м 30 см.

