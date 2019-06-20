В Иркутской области оштрафовали владельцев квадрокоптеров

Они не получили разрешения на пользование воздушного пространства



Полиция напоминает об ответственности за использование квадрокоптеров. Законом предусматривается определённый порядок при запуске беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров) – получение разрешения от органа местного самоуправления (в случае запуска над населёнными пунктами), а также подача плана полёта и получения разрешения на использование воздушного пространства в уполномоченном органе – ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».



Так, в мае-июне при проведении праздничных мероприятий на территории городов Иркутск и Ангарск сотрудниками полиции совместно с инспекторским составом Восточно-Сибирского территориального отдела государственного авиационного надзора, проводили рейды по выявлению нарушений использования воздушного пространства в период проведения массовых мероприятий.



В результате установлено 6 операторов беспилотников, в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении, 3 протокола уже рассмотрены, по ним назначены административные штрафы.



Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.