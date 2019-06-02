В Улан-Удэ до +21

В городе сегодня без существенных осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, по республике местами дожди, грозы, ночью ливни, возможен град, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11, местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11, местами до +1, по юго-западным и северным районам при прояснении до 0, -2, днём 19-24, местами 9-14 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 5-7, днём 19-21 тепла.



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