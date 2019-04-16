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Улан-удэнцы смогут сдать кровь на площади Советов

Улан-удэнцы смогут сдать кровь на площади Советов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В Национальный день донора будет работать мобильная станция переливания крови

Ежегодно 20 апреля в России отмечается праздник Национальный день донора. Этот День посвящён донорам, которые безвозмездно сдают кровь во благо здоровья и жизни людей.

- В честь Национального дня донора Служба крови Бурятии 18 апреля организует акцию на центральной площади Улан-Удэ, там с 08:30 до 13:00 будет работать мобильная станция переливания крови. Акцию поддержат сотрудники министерства и сдадут кровь, - сообщила пресс-служба минздрава Бурятии.

Основная площадка развернётся 19 апреля в 14:00 часов в торгово-развлекательном центре «Пионер». В программе выступление творческих коллективов, квиз - интеллектуальная игра, флешмоб «Живи в ритме танца», награждение 10 молодых почётных доноров России.

Донорство крови
 
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