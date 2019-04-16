В Бурятии проводят субботники с раздельным сбором мусора

Активисты вывезли около двух тонн металлолома



Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии провели в Кяхтинском районе субботники с раздельным сбором мусора.



В мероприятии в селе Большая Кудара приняли участие около 50 местных жителей, сообщили в пресс-службе ОНФ.



Участники субботника собрали 5 куб. м стеклянных бутылок, около тонны металлолома и 15 куб. м мусора, не пригодного для вторичной переработки. Его вывезли на полигон в городе Кяхта.



В селе Кудара-Сомон около 100 человек собрали 50 куб. м мусора и около тонны металлолома.



- Нам удалось ликвидировать несанкционированные свалки. Деньги, полученные от сдачи вторичного сырья на переработку, будут переданы администрации муниципального образования и направлены на благоустройство поселений, – отметила эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Бурятии Юлия Сухарева. – Своим примером мы хотели показать жителям республики, что можно своими силами ликвидировать несанкционированные свалки, используя экологичный метод переработки, и к тому же получить финансовые средства за сдачу вторичного сырья. А в дальнейшем эти деньги можно направить на ликвидацию других свалок или благоустройство, например, высадить деревья на территории, где был мусор.



В ближайшее время активисты ОНФ проведут субботник в селе Хоронхой Кяхтинского района.







