В нацпарке Бурятии появится экотропа к пику Любви

Тропа будет длиной в 14705 метров
В национальном парке «Тункинский» начали создавать пешеходную тропу к пику Любви длиной 14705 метров. Горный подъём будет обустроен также смотровыми площадками, что значительно облегчит туристам восхождение наверх.
Работа проводится в рамках пропаганды туризма и защиты окружающей среды.
По замыслу инициаторов проекта, тропа не будет портить ландшафт и не привнесёт ничего негативного в природу окружающей местности, сообщает пресс-служба нацпарка.
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