В нацпарке Бурятии появится экотропа к пику Любви

В национальном парке «Тункинский» начали создавать пешеходную тропу к пику Любви длиной 14705 метров. Горный подъём будет обустроен также смотровыми площадками, что значительно облегчит туристам восхождение наверх.Работа проводится в рамках пропаганды туризма и защиты окружающей среды.По замыслу инициаторов проекта, тропа не будет портить ландшафт и не привнесёт ничего негативного в природу окружающей местности, сообщает пресс-служба нацпарка.

Тропа будет длиной в 14705 метров

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