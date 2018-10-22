В Агинском округе театр представил новую программу



18 октября в посёлке Агинское прошло открытие 28 театрального сезона национального театра песни и танца «Амар сайн». Была представлена новая программа.



С приветственным словом и с песней выступила директор театра, заслуженный работник культуры АБАО, кандидат искусствоведения Оюна Дарижапова. В течение вечера звучали песни на бурятском, русском и монгольском языках в исполнении всеми любимых и известных артистов -заслуженного работника культуры АБАО, отличника культуры Монголии Марины Цырендашиевой, заслуженной артистки Забайкальского края Дашимы Цынгуевой, Баира Тумурова, Оюны Жамсарановой, Бажигмы Батоцыреновой, Эржены Жамьяновой, Мунко Цыбенова и Сультима Дашипылова. Многим зрителям, особенно людям старшего поколения, пришлось по душе попурри бурятских народных песен.



Здесь выступал оркестр бурятских народных инструментов под руководством Бальжит Цыбеновой. Пришедшим на концерт понравился и сольный монгольский танец молодой артистки балета Кристины Разумовой. Аплодисментами был встречен яркий танец «Сахали шубууд» («Чайки») в исполнении заслуженной артистки Забайкальского края Жанны Дамдиновой и Аягмы Митуповой.



- Ни один концерт не проходит без участия фольклорной группы «Тубэргоон» под руководством заслуженного артиста России Леонида Бабалаева. Зрители получили массу удовольствий и насладились творчеством артистов театра «Амар сайн», у которого впереди премьера нового спектакля, - рассказали в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа.

